Le pagelle. Marras gira a vuoto, Gondo entra e ruggisce

BARDI 6. Un miracolo su Vita al 44’, ma resta il dubbio che sia sul secondo che sul terzo gol potesse fare qualcosa di più. Patetica invece l’ammonizione che riceve da Colombo: Ravasio lo ostacola mentre cerca di rimettere in gioco il pallone, ma il fischietto punisce solo le sue proteste (peraltro da capitano).

SAMPIRISI 5,5. Rabbi cala il tris saltandolo, ma siamo al 96’ di una gara in cui il laterale è comunque tra i meno peggio.

MERONI 5,5. Prova a giocare per due, facendo quell’aggressione che il compagno di reparto Lucchesi non ha nelle corde. Sul secondo gol resta un po’ imbalsamato come tutto il reparto.

LUCCHESI 4,5. Imperdonabile la lentezza con cui si accorge del pericolo in occasione del gol di Pandolfi. In una partita ‘vita o morte’ non si può abbassare la guardia in quel modo. È in zona anche nel raddoppio e non fa nulla per mettere una pezza.

LIBUTTI 6. Provvidenziale il salvataggio su D’Alessio in chiusura di primo tempo, sempre connessi, non commette errori (dal 24’ s.t. Gondo 7: un gol che riapre i giochi, un palo dopo un tacco delizioso. Cambia la gara).

KABASHI 5. Commette un sacco di errori nelle due fasi, ma almeno ci mette un po’ di orgoglio e grinta.

VERGARA 5. Qualche fiammata e una lunga serie di falli che effettivamente subisce, ma su cui Colombo sorvola, senza dargli credito. Partita complessa, però se lui non fa la differenza, questa squadra rischia grosso (dal 44’ s.t. Okwonkwo: s.v.).

IGNACCHITI 5. A volte sembra spaesato, come se non capisse bene quello che gli chiede il mister. Non trova mai una collocazione in cui rendersi utile, prova a rimediare impegnandosi in fase di ripiegamento e spazzando l’area (dal 32’ s.t. Sersanti 6: a differenza di Ignacchiti, lui sa come e chi rincorrere).

PORTANOVA 5. Una punizione fuori di poco, un tiro telefonato tra le braccia di Kastrati e qualche corsa. Da uno come lui ci si aspettava ben altro in un match così importante.

MARRAS 4,5. L’impegno è encomiabile, ma quelli che erano dubbi ormai sono certezze: non fa mai la differenza e toglie spazio a chi è più in forma (leggasi Vido). Ieri Viali lo ha provato pure a sinistra e ha fatto cilecca pure lì. Il tempo è scaduto (dal 32’ s.t. Maggio 5: rischia di fare peggio del predecessore e non è impresa da poco).

PETTINARI 5,5. Per certi versi è quasi commovente, perché in una squadra che non crea praticamente nulla, lui è uno dei pochi ad avere qualche istinto che ti riappacifica col calcio. Lotta come un leone anche se la vede raramente (dal 32’ s.t. Vido 6,5: uno slalom da applausi che innesca il gol di Gondo, merita la maglia da titolare).

Francesco Pioppi