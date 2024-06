Il mercato. Anche Girma prende la strada per Monza?

Allacciate le cinture e armatevi di pazienza perché appena sarà finito il tormentone allenatore, ce ne sarà un altro, pronto ad occupare buona parte delle vostre vacanze estive: Natan Girma va via o resta alla Reggiana? Mentre lui è in Portogallo per una breve vacanza – ma continua a perfezionare il recupero dopo l’operazione al menisco effettuata lo scorso 4 aprile – gli operatori del calciomercato iniziano a preparare quelle che potrebbero essere delle offerte in grado di fare vacillare il direttore sportivo Marcello Pizzimenti e la proprietà. Il club infatti non vorrebbe cedere il proprio gioiello dopo appena un anno tra i professionisti, ma è altrettanto vero che di fronte ad offerte da molto convenienti sarebbe difficile trattenerlo. In prima fila per assicurarselo ci sarebbe il Monza che, forte dei suggerimenti del neo allenatore Nesta, vorrebbe portarlo in Brianza e metterlo subito alla prova in Serie A. Quello sul trequartista classe 2001, reduce da una stagione da 6 gol e 3 assist, potrebbe essere un investimento da fare prima che esploda definitivamente e il prezzo del suo cartellino (in mano alla Reggiana fino al giugno del 2027) cresca a dismisura. Già adesso è difficile quantificare una cifra ‘congrua’ visti i margini di miglioramento, la giovane età e il potenziale, ma da quanto filtra non si prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 3-4 milioni di euro, escluse eventuali contropartite tecniche. Un’altra strada percorribile potrebbero essere i tornei esteri, con un paio si squadre della Championship (Serie B inglese) come Watford e Leeds che già nei mesi scorsi avevano sondato il terreno con la Reggiana e chiesto informazioni all’entourage del calciatore.

Francesco Pioppi