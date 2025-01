Il mercato in uscita. Il Vicenza chiama Fiamozzi, che però aspetta la B. Kabashi verso l’addio: cerca un biennale

Non solo rinforzi, ma anche addii o ‘arrivederci’ che possano rendere più snella la rosa a disposizione di Viali e mantenere i costi in linea con la attese. Per questo motivo, già da diverse settimane, il ds Pizzimenti sta ascoltando le esigenze e le richieste di quei calciatori che fin qui hanno trovato meno spazio o che sono in scadenza e - in mancanza di un prolungamento - vorrebbero esplorare soluzioni alternative. È il caso di Cavallini, Nahounou, Kabashi, Fiamozzi e Urso che, pur con situazioni tutte diverse tra loro, potrebbero lasciare la Reggiana in questa sessione di mercato. Cinque elementi a cui potrebbe aggiungersi anche un attaccante (Okwonkwo?) che farebbero spazio per i nuovi arrivi tra cui, a prescindere, ci sarà certamente almeno un difensore centrale in grado di tamponare l’assenza di Rozzio e garantire una valida alternativa a Meroni e Lucchesi.

Come detto però, ogni situazione andrà analizzata in maniera specifica. Il laterale Cavallini, di proprietà del club di Amadei, già in estate aveva avuto richieste dalla Serie C (dal Carpi in particolare) e dovrebbe partire per fare esperienza. Un discorso simile sarà fatto anche per l’acerbissimo Nahounou e per Urso anche se quest’ultimo potrebbe avere estimatori in Serie B e, prima di lasciarlo partire, si dovrà essere sicuri di poter contare su un alter ego (magari più esperto) sulla stessa corsia mancina dove ultimamente è stato dirottato Libutti. Sempre in fascia potrebbe esserci un’altra partenza, questa volta a titolo definitivo. Parliamo di Fiamozzi che dovrebbe lasciare il granata a distanza di due anni esatti dal suo arrivo. Sul giocatore - che nelle ultime sei giornate ha visto il campo una sola volta (22 minuti nel derby col Modena) - c’è l’interesse del Vicenza anche se il terzino preferirebbe prima aspettare eventuali offerte dalla Serie B.

Dovrebbe essere ai titoli di coda anche l’avventura di Kabashi. Il centrocampista, rimesso in rosa dal patron Amadei dopo un’estate da separato in casa per la querelle sul rinnovo, tramite il proprio entourage sta sondando il mercato alla ricerca di un contratto pluriennale. La categoria in questo caso non dovrebbe essere un vincolo ineludibile anche se l’albanese ha dimostrato di poter dire la sua anche nella serie cadetta. In attacco l’oggetto del desiderio è Antonio Raimondo, bomber classe 2004 attualmente al Venezia (ma di proprietà del Bologna) che anche ieri non ha visto il campo nemmeno per un minuto nel corso della partita tra i lagunari e l’Empoli, terminata col punteggio di 1 a 1 (reti di Pohjanpalo ed Esposito). Sul giocatore c’è grande concorrenza anche se dall’ambiente granata filtra ottimismo, ma prima dovrà partire qualcuno del reparto avanzato.