Il Monza spinge per Nesta. Intanto spunta Breda

La certezza è che al massimo entro domani sera il tormentone sul futuro di Alessandro Nesta finirà, in un senso o in un altro. La Reggiana infatti non può più aspettare. Lo impone la programmazione della nuova stagione granata e lo suggerisce anche l‘orgoglio che inizia comprensibilmente a far pulsare qualche vena tra i massimi dirigenti del club. L’ex difensore del Milan, non è un mistero, è arrivato al ‘testa a testa’ finale con Marco Baroni per diventare il prossimo allenatore del Monza. L’ad Adriano Galliani – dopo aver salutato Palladino che ha firmato un biennale con la Fiorentina - oggi scioglierà le sue riserve. Situazione fluida e in bilico, con l’ex trainer del Verona che ha in mano anche l’offerta del Cagliari. Un effetto domino che però tocca solo ‘in parte’ la Reggiana che ha già dato l’ultimatum al proprio tecnico e ha iniziato a guardarsi intorno. Come già anticipato la settimana scorsa, la prima scelta per l’eventuale successione di Nesta risponde al nome di Alberto Aquilani. L’ex centrocampista della Roma aveva stregato sia il presidente Salerno che il ds Goretti nella partita d’andata, tanto che entrambi erano andati a complimentarsi con lui nello spogliatoio a fine partita. È un profilo emergente, innovativo, ma ha le spalle larghe e ha già maturato una buonissima esperienza anche al Pisa. È il prescelto. Su di lui però hanno messo gli occhi anche altre squadre e il ‘problema’ potrebbero essere i tempi, con Aquilani intenzionato a prendersi ancora una settimana prima di accettare l’offerta che riterrà più opportuna. Il ds Pizzimenti ha quindi preso contatti anche con altri profili, ognuno dei quali ha credenziali che potrebbero risultare giuste per la Reggiana. Tra questi c’è Roberto Breda che ha preso la Ternana in corsa, dopo l’inizio disastroso di Lucarelli, e l’ha portata a un soffio dalla salvezza dopo una bella rimonta, perdendo solo allo spareggio con il Bari. Serio, concreto e preparato, conosce alla perfezione le insidie della categoria e potrebbe ‘portarsi dietro’ i giovani migliori (in particolare Distefano e Raimondo) che ha valorizzato proprio in Umbria. L’outsider, al momento però più defilato, potrebbe essere Ignazio Abate che ha fatto benissimo nella Primavera del Milan, portata fino alla finale di Youth League (la Champions giovanile) persa con l’Olympiacos. Il suo nome è molto quotato e un contatto fra le parti c’è stato.

Al momento però le piste più calde sono altre.