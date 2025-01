Il prepartita dell’allenatore granata. Viali disturbato dalle "antipatiche» voci su Vido: "Il mercato deve restare fuori dagli spogliatoi»

"Abbiamo fatto un’analisi di questa prima parte di stagione - attacca William Viali (foto) nella conferenza di presentazione del match odierno - e ci siamo detti che il percorso è stato discreto, ma abbiamo sottolineato che otto sconfitte sono troppe: è un dato che dobbiamo assolutamente migliorare. Il Bari? È un avversario molto forte, con una rosa in cui sono ben mescolate tecnica e fisicità. Al di là del valore dei nostri avversari però, la ripresa dopo la sosta natalizia crea sempre delle sorprese e c’è grande curiosità anche da parte mia: dalla squadra mi aspetto un salto di qualità dal punto di vista della mentalità. Dobbiamo vivere per il risultato, perché l’andata ha dimostrato che l’obiettivo salvezza è molto complicato e non arriverà per grazia ricevuta o per la maglia che indossiamo, dobbiamo pedalare a testa bassa".

I buoni propositi di mister Viali per questo 2025 sono chiari: trovare più continuità di rendimento tra una partita e l’altra e sapersi calare nelle sfide, certamente diverse tra loro, che propone il campionato di Serie B.

L’infermeria intanto inizia a svuotarsi e dal mercato è arrivato il primo rinforzo: Joaquin Sosa, difensore uruguaiano classe 2002 (189 cm per 80kg) proveniente dal Montreal FC, ma di proprietà del Bologna. Indosserà il numero 3 ed è già stato convocato: "Gli ho parlato e chiaramente avrà bisogno di un po’ di tempo per essere al nostro livello; ha giocato l’ultima partita qualche mese fa (il 20 ottobre, ndr) e dovremo riatletizzarlo. Nel frattempo però ho recuperato Cigarini e Kabashi, non ancora Girma che sta facendo un suo percorso".

In settimana hanno avuto qualche problema influenza sia Vergara che Marras, ma saranno regolarmente in campo.

Il mercato aperto crea inevitabilmente ‘distrazioni’ che però non devono intaccare la serenità del gruppo: "Ammetto che queste voci su Vido alla vigilia della gara sono molto antipatiche (l’attaccante è corteggiato proprio dal Bari, ndr), ma devono restare fuori dagli spogliatoi e io devo essere bravo e lucido a parlare con i calciatori per isolarli e fargli esprimere il massimo".

Poi un monito per tutti i suoi calciatori: "Ritmo e intensità non sono mai mancati, ma qualche volta abbiamo sbagliato approccio e alla prima difficoltà ci siamo ‘rovinati. Questo – chiosa il tecnico - non deve assolutamente più succedere".

Francesco Pioppi