In mille salutano la Regia

Grande entusiasmo in piazza Bentivoglio a Gualtieri dove si è svolta la presentazione ufficiale della Reggiana. Sul palco hanno sfilato le formazioni della prima squadra con lo staff al completo, la Reggiana femminile, la Regia Special e i ragazzi della Primavera. Un legame, quello tra i granata e Gualtieri, celebrato anche attraverso la prima maglia che rende omaggio ad uno dei più importanti pittori del secolo scorso: Antonio Ligabue per il quale ricorreranno, nella prossima stagione, il 125° anniversario della nascita e il 60° della morte. "È un onore poter ospitare la Reggiana nella splendida piazza Bentivoglio - ha spiegato il sindaco Federico Carnevali - la Reggiana non è solo sinonimo di sport, come se questo non fosse sufficiente, ma raggruppa insieme passioni ed emozioni uniche per i numerosi tifosi legati a questa maglia".

A sottolineare questo legame sono soprattutto le righe blu che richiamano i fiumi e quindi la natura, tratto distintivo della pittura di Ligabue. "In questa serata la Reggiana incontra il suo territorio e la sua gente, i suoi tifosi, per apprezzare ancora una volta quanto sia forte il legame fra la Provincia di e il colore granata - gli ha fatto eco il presidente Salerno - ringrazio tutti i presenti per averci trasmesso energia e passione. Siamo un gruppo nuovo per tanti aspetti, ma che sta già emozionando e ci auguriamo possa farlo ancora. Questo è un momento fondamentale nel percorso, perché che ci fa respirare il calore delle nostre persone". Un migliaio i tifosi in piazza, particolarmente ’caldi’ i sostenitori del Vandelli.

f.p.