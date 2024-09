Kabashi, game over: è fuori rosa e sarà ceduto

Elvis Kabashi è sul mercato. Al pari di Blanco e Pettinari che anche ieri figuravano tra i ‘non convocati’ e non tra gli infortunati come nel caso di Girma.

La scelta che riguarda il centrocampista albanese non può essere definita un fulmine a ciel sereno, ma una situazione che - strisciando a poco a poco ma senza sosta - sta venendo a galla. Il ragazzo, a giugno 2025, andrà in scadenza e già da diversi mesi i suoi agenti hanno bussato alla porta della Reggiana per ottenere il rinnovo per altri due anni, ma senza trovare dall’altra parte un’apertura al dialogo.

La prima ‘frecciata’ era arrivata già lo scorso giugno, durante la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Pizzimenti e l’aveva scagliata il presidente Salerno a corredo di una domanda che riguardava proprio il contratto dell’albanese. ‘Non faremo contratti pluriennali a calciatori di 30 anni…’ E Kabashi, classe ’94, rientra in questa casistica. L’insediamento di Viali ha poi fatto il resto, perché il tecnico non lo considera un giocatore così importante per il suo impianto di gioco. Lo vedrebbe ‘play’, ma in quel ruolo ha già Stulac, Cigarini e Reinhart e come mezzala preferisce altre caratteristiche: più dinamiche (Ignacchiti, Sersanti) o duttili (Portanova o lo stesso Reinhart). Insomma, non la pensa come Nesta, per il quale Kabashi era una sorta di insostituibile, lanciato addirittura titolare davanti alla difesa (a sorpresa…) nel derbyssimo col Parma dello scorso 2 settembre e poi valorizzato nell’arco di tutto il campionato. Anche a discapito di un ‘senatore’ come Cigarini, relegato ai margini delle rotazioni proprio per fargli spazio.

La Reggiana, che nel frattempo lo ha messo fuori rosa, ora spera che il giocatore trovi una sistemazione entro la fine del mercato (venerdì a mezzanotte) per evitare di dover continuare un braccio di ferro che non serve a nessuno. L’albanese ha diverse offerte: molte dalla Serie C, ma pure in B ha estimatori.

Il club si accontenterebbe di risparmiare l’ingaggio che dovrebbe corrispondergli nei prossimi mesi. Tradotto: chi vuole ingaggiare Kabashi deve accollarsi l’ultimo anno di contratto, ma non ci sarà nessun costo del cartellino. Non proprio il finale più romantico per quella che è stata in ogni caso una ‘storia d’amore’ bella e vincente.

Francesco Pioppi