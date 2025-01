La curiosità. È quello di Sersanti il gol più bello

Il gol di Alessandro Sersanti

nel 2-1 col Palermo è il più bello di tutto il 23° turno di Serie B: lo hanno deciso gli appassionati che hanno votato al consueto sondaggio settimanale che la Lega B fa sui propri canali social.

Il centrocampista granata se la giocava con Federico Bonini del Catanzaro: il difensore ha segnato una doppietta nel 3-2 esterno dei calabresi sul Brescia, e il gol candidato era il secondo, un potente colpo di testa arrivato al 97’, decisivo per i tre punti.

La soddisfazione, come già detto, è per Sersanti: premiato il suo decisivo guizzo. Ricordiamo la rete: siamo sull’1-1, e nella ripresa, al 47’, Vergara vede un corridoio per Sersanti; lancio illuminante da prima del centrocampo, il numero 5 conta i rimbalzi e sinistro preciso in corsa che supera Sirigu.

Un gol difficile, riconosciuto dalla maggioranza di chi segue la B: il beniamino dei tifosi granata ha scelto un ottimo modo per segnare il suo primo gol al "Città del Tricolore".