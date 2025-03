La curiosità. Era dal 2017 che il club non esonerava in corsa

Quello che si sta consumando in queste ore è un caso eccezionale alla Reggiana. Il club granata, infatti, non esonerava in corsa un ‘mister’ dal 30 settembre del 2017. Sette anni e mezzo, un’era geologica nel calcio moderno in cui molte società arrivano a cambiarne tre-quattro in una sola stagione (dieci mesi, in poche parole). L’ultima volta era toccato a Leonardo Menichini che fu cacciato dopo la sconfitta interna con la Sambenedettese (0-2).

Il tecnico toscano, storico vice di Carletto Mazzone, era a sua volta subentrato a Leonardo Colucci (silurato il 23 gennaio dello stesso anno dopo lo scivolone interno col Venezia). Al suo posto – dopo diversi giorni di caos innescato dalla famiglia Piazza che aveva già chiamato a Reggio il greco Dellas – si scelse di proseguire con la ‘triade’ formata da Eberini, La Rosa e Tedeschi per quella che resta una delle composizioni più pittoresche nella storia del club anche se efficace.

Da quel momento in poi la Reggiana ha avvicendato gli allenatori solo alla fine della stagione. Con Alvini ci si separò dopo la retrocessione del 2021 (Tosi voleva tenerlo, ma lui andò al Perugia), mentre con Diana si arrivò alla rottura nonostante il rinnovo automatico in caso di promozione (raggiunta) più per motivi ambientali (scarso feeling con Goretti e Salerno) che tecnici. Nesta invece ha scelto il Monza lo scorso giugno e il resto è…attualità.