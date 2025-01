La ’manovra’. Il Pisa vuol provare a soffiarci Sersanti

Il Pisa su Alessandro Sersanti.

In questi giorni la società nerazzurra ha provato ad affondare un clamoroso colpo, quello legato a Alessandro Sersanti, 22 anni centrocampista di proprietà della Juventus, ma protagonista con la maglia della Reggiana con 20 presenze e 2 reti all’attivo. Ma per il Pisa sarà difficile, anzi difficilissimo, arrivare a lui. Al club di Pippo Inzaghi il calciatore interessa molto, ma è attualmente in prestito con diritto di riscatto da parte della Reggiana e i nerazzurri dovrebbero trovare, per riuscire a portarlo in Toscana l’accordo sia col giocatore, sia con Juve e

Reggiana. Il club granata non vuole assolutamente privarsi di un giocatore che sta dimostrando di essere determinante nello scacchiere di Viali.

Sersanti risponde alle caratteristiche di vice-Piccinini e il Pisa lo segue da novembre.