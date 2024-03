La novità. Prima convocazione per il portiere Motta

Prima convocazione tra i ‘grandi’ per Edoardo Motta, portiere della Primavera classe 2005 che domenica prossima parteciperà allo stage della Nazionale Under 19. Il match tra Catanzaro e Reggiana sarà trasmesso sul canale 253 di Sky Sport, su Dazn e Now-Tv. Nel frattempo è già attiva la prevendita per la sfida con lo Spezia, in programma sabato alle 16,15 al ‘Giglio’. Tagliandi su Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati, compreso il ‘Reggiana Store’. Botteghini aperti il giorno della gara a partire dalle 14,45 e fino alle 17. Per i residenti a Spezia solo biglietti di curva nord e fino alle 19 di venerdì.