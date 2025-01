La prima del 2025 è contro il Bari. Non sono consentite distrazioni

Il 2025 granata inizia con una sfida tanto importante quanto insidiosa con il Bari che alle 15 scenderà in campo al ‘Città del Tricolore’. I ‘galletti’ pugliesi saranno spinti dal solito plotone di tifosi caldi e appassionati (1.603 in totale) che coloreranno di bianco e rosso la curva nord, dando vita ad una cornice complessiva che anche oggi si attesterà probabilmente oltre le diecimila unità.

L’affetto che circonda la Reggiana è sempre alto e le due vittorie di fila con cui la truppa di Viali ha chiuso l’anno (prima con la Juve Stabia, poi il blitz a Mantova) hanno alzato il morale e soprattutto la classifica che altrimenti iniziava a farsi preoccupante. Occhio però ai voli pindarici e guai a sentirsi al sicuro: nella Serie B più livellata della storia recente non c’è spazio per le distrazioni. L’equilibrio va utilizzato come una bussola in una selva d’imprevedibilità a cui adesso si aggiunge anche il calciomercato, famelico e disturbante fino al 3 febbraio.

L’assenza di Ignacchiti, squalificato un turno, potrebbe spingere Viali a modificare leggermente l’assetto iniziale. Il passaggio dal 4-3-2-1 al 4-2-3-1, con Reinhart affiancato da Sersanti davanti alla difesa, potrebbe essere una soluzione plausibile a patto che i tre ‘piccoletti’ (Marras, Vergara e Portanova) diano una mano anche in fase di ripiegamento. Finora la miglior Reggiana è stata quella con il centrocampo ‘muscolare’ (un Ignacchiti in più e un Marras in meno, per essere chiari) ed è per questo che si cerca sul mercato una mezzala di corsa che garantisca impatto fisico e ‘rottura’ lì in mezzo.

In difesa, invece, si va verso la conferma del blocco formato da Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti anche se l’arrivo di Sosa (convocato, ma ancora indietro di condizione) potrebbe dare a Viali un’alternativa di buon valore. Sull’altro fronte il Bari ha recuperato Lasagna che dovrebbe fare coppia con l’eterno Falletti oppure dare vita a una staffetta con Novakovich, attaccante che poteva arrivare alla Reggiana nell’estate 2023 e che invece ha castigato Bardi e compagni con gol e assist nel 2-2 dell’andata.

Con il 2 a 0 allo Spezia nell’ultima partita, (Falletti su rigore e autorete di Wisnieski) il Bari si è rilanciato, ma era reduce da im tris di sconfitte (Pisa, Sudtirol e Palermo) che avevano messo in subbuglio una piazza che nutre sempre grandi ambizioni. D’altronde la rosa è di valore e se - oltre ai già citati - possiedi profili come Benali, Dorval (4 reti e 3 assist) o Sibilli, l’obiettivo minimo sono i playoff. Attenzione ai cartellini, perché i diffidati sono addirittura cinque: Sampirisi, Meroni, Marras, Vergara e Gondo.