La Reggiana bussa al Milan. Vuole il centravanti Nasti

È Marco Nasti il grande obiettivo della Reggiana per rinforzare l’attacco. Il centravanti è un talento di proprietà del Milan che l’anno scorso era in prestito al Bari (37 presenze e 7 gol e 2 assist) dove però non tornerà. Nato il 17 settembre del 2003, (181 cm per 70 kg) è una delle grandi speranze del calcio italiano, stabilmente nel giro delle nazionali Under, anche se non è ancora ‘esploso’ in fase realizzativa come potrebbe e dovrebbe.

Punta centrale, abile di testa e ad attaccare la profondità, ha tutte le carte in regola per diventare un bomber da doppia cifra in Serie B e spiccare il volo. La Reggiana grazie ai buoni rapporti di Pizzimenti col Milan e di Viali col ragazzo (i due erano assieme al Cosenza due anni fa…) sta facendo tutto il possibile per assicurarselo, ma la concorrenza è agguerrita. In Serie A infatti lo sta sondando l’Empoli e lo vorrebbe anche il Verona, ma l’ultima parola spetterà ai rossoneri e soprattutto all’entourage del ragazzo, rappresentato dall’influente Beppe Riso (deus ex machina dell’operazione Tonali-Newcastle e Frattesi-Inter, giusto per citare un paio di assistiti a cui si può aggiungere anche Buongiorno). È chiaro che Nasti (nella foto) alla Reggiana sarebbe il titolare designato e avrebbe tantissimi minuti a disposizione per migliorare e crescere ancora, mentre in Serie A dovrebbe probabilmente scalare delle gerarchie. Fin qui ha dimostrato di avere temperamento e anche un caratterino non sempre facile da gestire. Oltre alle 11 ammonizioni rimediate nella scorsa stagione, molte delle quali per proteste, è noto a tutti l’episodio del pugno all’atalantino Matteo Ruggeri, al quale aveva rotto il setto nasale nel corso di un allenamento con l’Under 21. Un ‘raptus’ che gli era poi costato l’esclusione dall’Italia di Carmine Nunziata anche se tra i due calciatori già poche ore dopo il ‘misfatto’ era tornato il sereno con una riappacificazione via social. Vedremo se il club granata riuscirà ad avere gli argomenti necessari per assicurarsi un giocatore che, a detta di tanti addetti ai lavori, ha solo bisogno di trovare il contesto giusto per consacrarsi. Sempre calda anche la pista che porta a Mirko Antonucci, - trequartista classe ’99 di proprietà dello Spezia - che Viali era riuscito a trasformare in una mezzala di corsa e qualità e vorrebbe continuare anche in granata. I liguri però lo hanno pagato 1,6 milioni appena un anno fa e non vogliono svenderlo. Bisogna quindi trovare una ‘quadra’ che vada bene a entrambi, mentre il giocatore sarebbe già convinto della nuova destinazione.

Francesco Pioppi