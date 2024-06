La Zelig entra in ’Provincia Granata’

Un bel pomeriggio di divertimento, sport e condivisione, tutto rigorosamente a tinte granata. È quello che è andato in scena venerdì al centro sportivo Biasola, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Polisportiva Zelig, che ha ospitato la festa dedicata alla chiusura dell’attività ribattezzata ‘Regia 4 All’. Per l’occasione si sono riunite infatti le rappresentative di tutte le squadre appartenenti al settore giovanile, al settore femminile, all‘Integration League’ e al ‘Regia For Special’, dando vita a un momento di gioco e partecipazione particolarmente intenso e speciale. Al termine della giornata è poi stato organizzato anche un ‘terzo tempo’ offerto ai tesserati, ai dirigenti e ai collaboratori dal circolo Biasola e dalla Polisportiva Zelig. Hanno partecipato all’evento anche il socio con delega al settore giovanile, Giuseppe Fico e il dirigente responsabile del settore femminile, Francesco Criscuolo. Al termine della bella kermesse, il vice presidente Giuseppe Fico ha sancito con la Polisportiva Zelig l’ingresso all’interno del progetto ‘Provincia Granata’. ‘Ai tecnici e ai tesserati della società diamo il nostro più sentito benvenuto’ ha chiosato il vice presidente della Reggiana sempre molto attento a queste tematiche.