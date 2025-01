L’arbitro di domenica ha diretto anche il match di andata. Col Sudtirol c’è ancora Crezzini

Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare il match tra Reggiana e Sudtirol, in scaletta domenica alle 15 al ‘Druso’ di Bolzano. Assieme a lui anche gli assistenti Bresmes e Pressato, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Picardi e al Var ci saranno Aureliano e il ‘vice’ Di Vuolo.

Crezzini (foto) è alla stagione del debutto nella Can A e B e quest’ anno ha diretto la Reggiana sia nella partita di andata contro il Sudtirol persa per 3 a 1 che nel derby col Modena, perso per 1 a 0. Nella sfida con i ‘canarini’ fece molto discutere il gol annullato a Portanova dopo il richiamo da parte del Var, dove c’erano Volpi e soprattutto l’internazionale Maresca che lo invitarono a riconsiderare un contatto (tra Marras e Gerli) che Crezzini non aveva considerato influente pur trovandosi vicinissimo all’azione.

Dopo la revisione, come oramai succede quasi ‘automaticamente’, il giovane arbitro classe ’93 tornò sui propri passi, scatenando le proteste di tutto il mondo granata.

Restando in tema di situazioni controverse, l’arbitro Prontera della sezione di Bologna - quello che ha diretto Reggiana-Bari e scatenato il ‘caso Benali’ a cui poi ha fatto seguito anche l’episodio degli insulti razzisti a Dorval - dopo lo stop di un paio di turni riprenderà il proprio percorso, ma non è stato designato come arbitro ‘di campo’ oppure al Var, bensì sarà utilizzato come ‘quarto ufficiale’ nella sfida salvezza tra Monza e Verona di sabato.

f.p.