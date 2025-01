Le designazioni dopo la discussa partita Reggiana-Bari. Domani fischia Ayroldi. Prontera lasciato a riposo. La coppia del Var sarà operativa

È stato designato Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, per la partita di domani tra Salernitana e Reggiana (inizio ore 15). A completare la squadra arbitrale saranno Luca Cavallina della sezione di Parma e Luca Votta di Moliterno; il ‘quarto uomo’ sarà invece Antonio Di Reda di Molfetta. Al Var un nome di ‘spicco’ come quello di Daniele Chiffi della sezione di Padova che sarà coadiuvato da Matteo Gualtieri di Asti. Lo scorso anno Ayroldi (foto) ha diretto la Reggiana nella ‘tragica’ trasferta di Terni (sconfitta per 3 a 0). È curioso notare come l’arbitro Prontera - protagonista in negativo nel match con il Bari - sarà lasciato a riposo mentre Baroni e La Penna, la coppia che dal Var ha di fatto scombussolato tutte l’andamento della gara cambiando le decisioni ‘di campo’ - sarà invece operativa. Baroni sarà di nuovo al monitor in Palermo-Juve Stabia, mentre La Penna sarà l’arbitro di Catanzaro-Pisa. Insomma per il designatore Rocchi l’unico a pagare dazio sarà il fischietto della sezione di Bologna.

Nel frattempo è diventato ufficiale il passaggio di Orji Okwonkwo la Cittadella con la formula del prestito (via Bologna). L’attaccante nigeriano classe ‘98 lascia il granata dopo 16 presenze totali, nessun gol, nessun assist e oggettivamente nessun rimpianto da parte della Reggiana che ha provato a rimetterlo in moto dopo la squalifica per doping, ma senza successo.

Il terzo turno del girone di ritorno inizierà già stasera alle 20,30 con l’anticipo tra Sampdoria (nella foto il trainer Leonardo Semplici) e Cesena. Nel frattempo sono arrivati a quota 393 sui 2000 disponibili i biglietti venduti ai tifosi reggiani per la trasferta di domani all’Arechi. La prevendita - attiva sul circuito ‘Ticketone’ - per i supporters granata terminerà questa sera alle 19. Già aperta anche quella per la partita interna con il Palermo di domenica 26 (fischio d’inizio alle 15).

