LE NEWS. Arbitra Gualtieri. Prevendita oltre i 300 biglietti

Ad arbitrare l’importantissima sfida salvezza tra Ascoli e Reggiana, in programma domenica alle 16,15 (in diretta su Sky Sport 255, Dazn e Now Tv) sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Miniutti, mentre al Var ci saranno Pezzuto e Miele. I precedenti dei granata con questo direttore di gara sono in totale tre (una vittoria e due sconfitte) e l’ultimo risale a Reggiana-Pescara 2-0 (reti di Zamparo e Radrezza) del 14 febbraio 2022. Nessun precedente invece con i marchigiani che ritroveranno mister Castori dopo una giornata di squalifica, scontata in occasione del pareggio interno col Brescia (1-1 gol di Mendes e Dickmann). Nel frattempo continua la prevendita per la trasferta allo stadio ‘Del Duca’: il circuito di riferimento in questa occasione è ‘Ticketone’ e il prezzo dei biglietti per il settore ospiti è di 20 euro ciascuno (+ eventuali commissioni di servizio). Va ricordato che per acquistarli (online o nei punti vendita autorizzati) c’è tempo solo fino alle 19 di domani. A ieri sera i tagliandi venduti erano 314 sui 900 messi a disposizione dal club avversario per questa partita.