Le news. Bardi, allarme rientrato. Via alla prevendita

Allarme rientrato per una delle colonne di questa Reggiana: Francesco Bardi. Il portiere livornese martedì sera dopo il match con il Sudtirol era infatti uscito dal ‘Città del Tricolore’ zoppicando vistosamente e a chi lo aveva incrociato proprio in quei minuti aveva confessato di essere un po’ preoccupato per una piccola distorsione occorsagli nei minuti finali. Oggi si allenerà regolarmente.

Nel frattempo sono state attivate le prevendite per la trasferta di domenica ad Ascoli (si gioca alle 16,15). I biglietti questa volta potranno essere acquistati attraverso il circuito ‘Ticketone’ e nei punti vendita autorizzati, tra i quali non figura il ‘Reggiana Store’ di via Piccard. In totale sono stati messi a disposizione 900 tagliandi al costo di 20 euro ciascuno.

La prevendita per il settore ospiti terminerà tassativamente sabato alle 19.