Le news. In vendita i biglietti per il Cesena. Stasera il Palermo ospita il Pisa

È iniziata la prevendita per l’attesissimo derby con il Cesena, in programma domenica 9 febbraio alle 15 al ‘Città del Tricolore’. Per motivi di sicurezza ci sono un paio di specifiche importanti da sottolineare: la prevendita per il settore di ‘Tribuna Est’ (Distinti) è riservata ai residenti nella nostra provincia o ai possessori della fidelity Regia Card; per quel che riguarda invece i 4000 posti disponibili nel settore ospiti (Curva Nord), i titoli d’accesso sono acquistabili unicamente dai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (entro le 19 di sabato 8 febbraio). I biglietti sono già in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’, proprio come quelli per la trasferta a Bolzano, in scaletta domenica alle 15. Fino a ieri sera erano 844 i tifosi granata al seguito, quindi c’è posto ancora per circa un centinaio di persone che potranno finalizzare l’acquisto fino alle 19 di domani.

La 24ª giornata si aprirà già questa sera con il Palermo che ospiterà il Pisa di mister Pippo Inzaghi, attualmente secondo in classifica a -2 dal Sassuolo e che quindi, con una vittoria al ‘Barbera’, potrebbe diventare capolista almeno per una notte (i neroverdi ospiteranno la Juve Stabia domani alle 15). Tornando al derby con il Cesena, i romagnoli non avranno il centrocampista Calò (squalificato) e quasi certamente nemmeno l’ex eroe granata Augustus Kargbo il cui passaggio al Blackburn Rovers (Serie B inglese) è ormai solo una questione di ore.

Francesco Pioppi