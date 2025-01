Le news. Marcandalli rinforza il Venezia. Silvestri lascia la Samp per Empoli

Alessandro Marcandalli resta in Serie A ed è un nuovo giocatore del Venezia. L’ex difensore granata, di proprietà del Genoa, è passato ai lagunari con la formula del prestito secco fino al termine del campionato. Tanti i messaggi di affetto e gli in bocca al lupo arrivati sui profili social del ragazzo anche da Reggio, tra cui quelli di Natan Girma che ha stretto una grande amicizia con lo stopper di scuola Atalanta. Scambio di portieri invece tra Empoli e Sampdoria: il reggiano Silvestri va in Toscana mentre Perisan fa il percorso inverso. Nuova avventura anche per l’ex granata Giangiacomo Magnani che è passato dal Verona al Palermo a titolo definitivo, con i rosanero che lo hanno blindato fino al 2028; pensare che Magnani, cresciuto in granata, fu ‘scartato’ nell’estate del 2014 dall’allora responsabile tecnico Ferrara ha sempre il sapore della beffa. Tegola pesante, invece, per il Cittadella che perderà per diverse settimane il portiere Kastrati che ha riportato la lesione del processo traverso della prima vertebra lombare. Un infortunio molto simile a quello di Buongiorno, difensore del Napoli, che è rimasto ai box per oltre un mese.

Nel frattempo prosegue la prevendita per la trasferta a Bolzano: fino a ieri sera erano 828 i tifosi della Reggiana che avevano acquistato il biglietto. Ne restano quindi poco più di un centinaio a disposizione e potranno essere acquistati su Vivaticket, al Reggiana Store di via Piccard e nei punti vendita autorizzati. Francesco Pioppi