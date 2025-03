Le news: nonostante tutto buon clima ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Vido: si aspetta il verdetto degli esami, ma c’è preoccupazione. Marras paga la sciocchezza contro la Sampdoria con un turno di squalifica

Ieri pomeriggio sono ripresi, in un buon clima, gli allenamenti al “Villa Granata Training Centre’, nella settimana che precede il weekend di sosta del campionato. Regolarmente al suo posto William Viali, confermato sulla panchina granata dopo la contestazione subita da parte del pubblico subito dopo la fine della partita con la Sampdoria e qualche perplessità in seno al club sulla sua panchina.

La Reggiana sarà nuovamente al lavoro oggi con una doppia seduta, mattina e pomeriggio, per poi proseguire gli allenamenti nella mattinata di domani e nel pomeriggio di venerdì. Preoccupano infanto le condizioni di Luca Vido, domenica uscito al tramonto del primo tempo per infortunio. Per lui si teme una lesione muscolare, che significherebbe uno stop non breve. Speriamo che gli esami strumentali (ai quali il giocatore dovrebbe essere sottoposto oggi) smentiscano la prima diagnosi "a caldo".

Intanto, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Manuel Marras, espulso (dalla panchina) per proteste durante la gara coi blucerchiati. Dietro la lavagna l’ex Cosenza: la sciocchezza gli costa la partita col Sassuolo.