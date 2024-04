Le news. Oggi il giudice decide sul ricorso di Kabashi

Continuano a pieno ritmo gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima sfida di sabato, quando alle 16,15 i granata faranno visita al Lecco alla ricerca di punti salvezza. I lombardi avranno due assenze significative: il centrocampista Alessandro Sersanti e l’esterno Vittorio Parigini che ieri sono stati fermati un turno dal giudice sportivo.

Oggi sarà invece una giornata molto importante per capire se il ricorso per ridurre la squalifica di Kabashi, da tre a due giornate, sarà stato accolto o meno. Dall’ambiente filtra un cauto ottimismo anche perché il giocatore si è subito reso conto dell’errore commesso (testata nei confronti di Pio Esposito dello Spezia) e ha chiesto scusa. Se così fosse, il regista albanese si giocherebbe una maglia da titolare con Cigarini per affiancare Bianco. L’ammonizione rimediata contro il Cittadella costa invece a Gondo l’ingresso nella lista dei diffidati granata che comprende già Pieragnolo, Bianco e Rozzio.

Prevendita: ieri sera erano 772 i tifosi reggiani con in tasca il biglietto per Lecco.

Francesco Pioppi