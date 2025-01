Le news. Oltre duemila biglietti venduti per il Palermo. Stasera l’anticipo è il big match Spezia-Sassuolo

Proseguono al ‘Villa Granata’ training center gli allenamenti della Reggiana che però da oggi saranno chiusi al pubblico.

Nel mirino c’è la sfida di domenica contro il Palermo che dalle 15 sarà di scena al ‘Città del Tricolore’. Per l’occasione mister Viali recupererà il difensore Lucchesi dopo il turno di squalifica scontato all’Arechi, ma perderà nuovamente il centrocampista Ignacchiti, fermato un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato con la Salernitana dopo l’intervento della Var. I biglietti per il match contro i rosanero sono in vendita sul sito ‘Vivaticket’, nei negozi autorizzati oppure al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B. Per i supporters del Palermo c’è tempo fino alle 19 di domani per acquistarli, mentre per quelli granata saranno aperti anche i botteghini dello stadio a partire dalle 13,30 di domenica. Al momento i tagliandi venduti sono 2042 di cui 1589 nel settore ospiti (curva nord) riservato agli ultras siciliani.

Stasera big match. La 23esima giornata inizierà già questa sera alle 20,30 con il big match del ‘Picco’ tra Spezia, terzo in classifica a 42 punti, e il Sassuolo capolista con 52.

f.p.