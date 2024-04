Le news: respinto il reclamo del club ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO. Niente sconto per Kabashi: a Lecco non ci sarà

Una doccia gelata. È quella che hanno ricevuto ieri pomeriggio il presidente Carmelo Salerno e l’avvocato Eduarco Chiacchio, quando la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il reclamo per la riduzione della squalifica (da tre a due giornate) ad Elvis Kabashi (foto). Il centrocampista, espulso per una testata a Francesco Pio Esposito, non ha infatti ricevuto nessuno ‘sconto’ e non potrà quindi scendere in campo a Lecco (a ieri acquistati 794 biglietti dai reggiani). A nulla è servita l’ammissione di colpevolezza del giocatore che era arrivata subito dopo il fischio finale, corredata con un post con cui aveva chiesto scusa. E non è stata calcolata, a quanto pare, la provocazione dell’avversario e il fatto che, pur rimanendo un gesto da censurare, nessuno si sia fatto male.

Nel frattempo sono state rese note le designazioni arbitrali: a dirigere Lecco-Reggiana sarà Minelli della sezione di Varese, coadiuvato da Galimberti e Luciani. Il ‘quarto uomo’ sarà invece Manzo, al Var Meraviglia e Longo.

f.p.