Le news. Saltano tre allenatori. Bisoli torna a Brescia. Premio a Salerno

Panchine roventi in Serie B, con altri tre cambi. Si tratta di due club ‘recidivi’, nel senso che avevano già esonerato l’allenatore con cui avevano iniziato la stagione adesso cambiano di nuovo. Il Sudtirol, che avevano iniziato sotto la guida di Federico Valente ha infatti già salutato anche Marco Zaffaroni e si è affidato all’esperienza di Fabrizio Castori; altro cambio di rotta alla Sampdoria dove dopo l’allontanamento di Andrea Pirlo arriva anche quello di Andrea Sottil. Per l’ex tecnico dell’Udinese è stato fatale il 5-1 esterno con il Sassuolo 5 a 1. Al suo posto si sta definendo l’ingaggio di Leonardo Semplici, ex ‘mister’ di Spal e Spezia che sembra disposto ad accettare un incarico anche solo fino alla fine del campionato. E’ saltata anche la panchina di Rolando Maran: ieri sera ufficializzato al suo posto Pierpaolo Bisoli (che aveva iniziato a Modena).

Premio a Salerno. Il presidente granata (foto) ha ricevuto ieri a Roma il prestigioso riconoscimento ’Andrea Fortunato’ nella categoria "Impegno nello Sport". Il premio è dedicato alla memoria del calciatore della Juventus scomparso a 25 anni per leucemia. Insieme a Salerno, premiati Dino Zoff, Roberto Mancini, Andrea Barzagli, Francesco Caputo e Alessandro Lucarelli.

Post Cremona. La Reggiana subito al lavoro: ieri mattina ha svolto una seduta di defaticamento, poi da oggi pomeriggio allenamenti ’normali’: domattina ancora in campo, giovedì pomeriggio e la rifinitura pre-gara di venerdì. Gli ultimi due a porte chiuse.