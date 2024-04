Le news. Venduti quasi mille biglietti

Stamattina in via Agosti ultimo allenamento settimanale della Reggiana che domani, alle 16,15, affronterà il Lecco dovendo ancora fare a meno di Elvis Kabashi che non è stato ‘graziato’ dal giudice sportivo e dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. A centrocampo sarà quindi confermata la coppia formata da Cigarini e Bianco, mentre in difesa potrebbe esserci un po’ di turnover visto che Rozzio è diffidato e Romagna è pienamente recuperato. Non dovrebbero esserci invece sorprese sugli esterni nonostante Pieragnolo sia pure lui in diffida (gli altri sono Bianco e Gondo) mentre resta da capire se Nesta vorrà cambiare qualcosa sulla trequarti, magari dando fiducia a Blanco al posto di Melegoni; stasera alle 19 si chiuderanno le prevendite per la trasferta a Lecco (il circuito di riferimento è ‘www.etes.it’) e fino a ieri sera i tagliandi venduti ai supporters granata erano 848. Nel frattempo è comunque già stata attivata la prevendita per la gara interna con il Cosenza, in scaletta venerdì prossimo alle 20,30 con anticipo televisivo su Sky Sport. In questo caso il circuito di riferimento è Vivaticket.