Le pagelle. Fontanarosa: malissimo. Bardi c’è!

BARDI 6.5. Bravo nel chiudere lo specchio su Ricciardi, reattivo sul tiro-cross di Rizzo Pinna al 21’. Sul gol non può fare niente.

LIBUTTI 6. In sostanza fa da scudo a Marras e lo fa col solito ordine (dal 37’st Fiamozzi S.V.).

MERONI 5.5. Il più attento della difesa fino al gol dell’1-0: lì si fa anticipare da Strizzolo che di testa fa l’assist.

LUCCHESI 5.5. Dai due volti: parte con strapotere, poi disattenzioni che non sono da lui: su tutte quando, insieme a Reinhart, si fa infilare (26’) da Florenzi che poi spara alto.

FONTANAROSA 4.5. Parte malissimo con una scivolata completamente errata che manda in porta Ricciardi: Bardi c’è. Nell’1-0 perde nettamente il match fisico con Ricciardi, che lo usa da perno per poi segnare. Non è serata (dal 32’st Maggio S.V.).

VERGARA 5.5. Diesel. Male il primo tempo dove sbatte contro tutto e tutti (una sua imprecisione dà il via all’azione del gol ospite), meglio nella ripresa con alcuni sprazzi, vedi i cross. Gli va riconosciuto che ci prova, ma è un po’ arruffone. Uno come lui non può accontentarsi di questo.

REINHART 5. I reparti sono distanti, lui è isolato e spesso in ritardo. Deciso passo indietro (dal 37’st Cigarini S.V.).

SERSANTI 5. Ci sono due versioni: quella generosa e devastante (vedi contro il Frosinone) e quella dispersiva e poco consistente di ieri. Inoltre dorme due volte: sulla rimessa laterale che nel primo tempo porta al tiro di Rizzo Pinna, e al 9’ della ripresa in piena area facendosi chiudere prima di riuscire a tirare.

MARRAS 6. Come a Palermo uno dei pochi lucidi. Il suo lavoro sulla fascia è prezioso per venire fuori dal basso (dal 23’st Girma 5.5: qualcosa nel finale c’è, ma non riesce a incidere). PORTANOVA 5. Da uno come lui ci si aspetta molto, ma molto di più. Buono il tocco che manda in porta Sersanti, ma è l’unica cosa che combina. Non riesce quasi mai ad essere dentro la partita.

VIDO 5.5. Squadra scollata e molto disordinata: ha attenuanti. Lui, però, non si aiuta; non si è mai abbassato per fare da collante (dal 1’st Pettinari 5.5: più raccordo per i compagni, vedi il velo che porta all’occasione di Sersanti. Poi si spegne).

Giuseppe Marotta