Le pagelle. Vergara trascinatore, Meroni sempre presente. Sampirisi in giornata no. Sersanti è un motorino

BARDI 6.5. Due parate su Adorante e Fortini. Gran riflesso su Piovanello a metà ripresa. Unico dubbio: sul cross del gol forse poteva uscire?

SAMPIRISI 5. Non in giornata. Al 16’ si perde Rocchetti e poi rischia il rigore per una spinta; 10’ dopo altro rischio con un contatto su Fortini, che nella ripresa calcia dopo averlo saltato. Il cross del gol arriva proprio in zona Sampirisi, che al 94’ svirgola regalando un corner. Meglio in avanti, quando avvia diversi contropiedi.

MERONI 7. Parte con un passaggio sbagliato, unico errore. Cresce e "festeggia", con una gara solida e precisa (top il gioco aereo), un girone intero senza saltare nemmeno un secondo. Al 41’ un problemino alla gamba sinistra, ma non molla proprio mai.

LUCCHESI 6. Peccato, perché Adorante vince il duello aereo nel gol, ma prima il numero 44 era stato attento, preciso e pure pericoloso in avanti con la traversa di testa al 23’. Un unico neo, ma pesante.

LIBUTTI 6. Si difende bene e, come al solito, bada al sodo. REINHART 6. Una versione sufficiente dell’argentino, che però è sul pezzo nella fase di interdizione, ma deve ancora crescere nella gestione di qualche pallone. Sua la punizione da cui scaturisce la traversa di Lucchesi.

VERGARA 8. Basterebbe dire che ha trascinato la Reggiana verso tre punti d’oro col 4° gol stagionale e col 4° assist. Troppo riduttivo, però: l’assist è un cioccolatino, il gol è il riassunto perfetto di quel che è quando riesce ad esprimersi, ovvero caparbio, potente e tecnico. Contrasta tutto e tutti e corre per due (32’st Okwonkwo 5.5: non una gran gestione. Affonda quando doveva andare vicino alla bandierina a perdere tempo…).

SERSANTI 7. La Terra è ricoperta in superficie al 70% dall’acqua, il resto da Sersanti. Giusto per rendere l’idea di quanto corra, di quanto pressi e di quanti palloni recuperi. IGNACCHITI 6. Detta i tempi del pressing, senza palla é prezioso. Ha 20 anni e i margini in fase di possesso sono ampi: in questo, infatti, è un po’ incostante. Pratico nel finale: prende un giallo per un intelligente fallo tattico al 93’, e al 95’ guadagna una rimessa laterale quando affrontava tre avversari affamati di pareggio.

PORTANOVA 7. Sblocca i giochi con un colpo di testa, e al 43’ ci riprova ma manca la mira. Esce a causa di un polpaccio che da un mesetto gli dà qualche problemino (dal 16’st Marras 6: corre molto e aiuta i compagni a blindare il risultato).

GONDO 5.5. Si sbatte, ma c’è imprecisione in diverse giocate (dal 16’st Pettinari 6: si presenta bene con un tiro da fuori parato da Thiam; tanto mestiere per tenere la palla lontana).

Giuseppe Marotta