L’ex Piacenza sostituisce l’esonerato Centurioni. Retrocessione: Regia quotata 2,75 dai bookmakers. Turrini alla guida della Primavera

Salvo colpi di scena dovrebbe essere Francesco Turrini il nuovo allenatore della Primavera granata, per sostituire l’esonerato Matteo Centurioni.

L’ex giovanili di Parma, Sassuolo, Piacenza e Fiorenzuola, tra le altre, ha vinto la concorrenza di Francesco Salmi (citiamo l’esperienza al Cittadella Vis Modena chiusa in questa stagione con l’esonero), e quella di Alessandro Piscina (ex giovanili Pisa).

Turrini, 59 anni, è nativo di Foligno. Ex calciatore (Piacenza e Napoli le maglie più indossate), sarebbe pronto per guidare i baby granata che sono al dodicesimo posto del girone A di Primavera 2 con 14 punti. Il possibile esordio sabato in casa col Padova (18 punti).

Quote salvezza. Non c’è moltissima fiducia nelle sale scommesse riguardo la salvezza della Reggiana. La retrocessione è infatti quotata dai bookmakers 2,75 al pari di Brescia e Mantova. Peggio quotate sono Sudtirol e Cosenza date a 1,44 poi Salernitana 1,75, Cittadella e Frosinone 2.

Andando avanti nella speciale graduatoria ci sono Sampdoria, quotata a 3,50, Carrarese 4,50, Modena e Cesena 5,50, Palermo 7,50, Catanzaro e Juve Stabia 10, Bari 15, Cremonese 26 poi le tre che sono davanti e stanno viaggiando forte.

E quindi Spezia a 251, Pisa 501 e il sempre più irresistibile Sassuolo capolista non viene logicamente nemmeno quotato, infatti è già ampiamente salvo.