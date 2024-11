L’invasione dei tifosi del Catanzaro

Per il Catanzaro sarà quasi come giocare in casa, perché i tifosi giallorossi domani al ’Città del Tricolore’ saranno ben oltre le 1500 unità. Ieri sera il dato dei biglietti venduti era di 2132 di cui 1513 nel settore ospiti, cioè in curva nord.

Ma i numeri sono destinati ad aumentare, perché per i supporters ospiti c’è tempo fino a oggi alle 19 per acquistare il ticket della partita.

Una parte dei tifosi arriverà direttamente dalla Calabria, ma tantissimi arriveranno da tutto il nord Italia, dove i catanzaresi sono presenti in modo massiccio, molti dei quali emigrati da parecchi anni. In tanti arriveranno anche da Bologna, dove ha sede uno dei numerosi club dei tifosi della squadra giallorossa.

Intanto, a Catanzaro il morale è buono, dopo il tanto agognato ritorno alla vittoria contro il Sudtirol, il convincente pari a Pisa capolista e quello in chiaroscuro contro il Frosinone ultimo in classifica, che ieri sera non è riuscito a vincere in casa nel match contro il Palermo, anticipo della 13ª giornata. Al gol di Insigne dopo due minuti ha risposto Bracaglia al 16’.

Tornando al Catanzaro, da sottolineare che ha la seconda miglior difesa della categoria, ma nello stesso tempo ha un attacco che non segna. In trasferta ha realizzato un solo gol e non ha mai vinto. A Reggio la squadra di Fabio Caserta arriverà senza La Mantia, mentre hanno qualche problema fisico Petriccione, Situm e Antonini.

Oggi si giocano quattro partite (ore 15): Brescia-Cosenza; Modena-Carrarese; Pisa-Sampdoria; Südtirol-Sassuolo; Mantova-Cremonese si giocherà invece alle 17.15.

Domani il programma prevede alle 15 Cittadella-Cesena; Juve Stabia-Spezia; Reggiana-Catanzaro e alle 17.15 Salernitana-Bari.