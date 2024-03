Mai una gioia da tre punti

ASCOLI

0

REGGIANA

0

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano (al 17’st Bayeye), Valzania, Di Tacchio, Giovane (all’11’ st Caligara), Zedadka (al 29’ st Celia); D’Uffizi (all’11’ st Rodriguez, al 29’ st Vasquez) Mendes. A disp.: Bolletta, Streng, Quaranta, Milanese, Duris, Botteghin, Maiga Silvestri. All: Castori.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi (al 15’ pt Satalino); Sampirisi (al 1’st Szyminski), Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Cigarini (al 21’ st Portanova), Bianco, Pieragnolo; Antiste (al 34’ st Melegoni), Girma (al 34’ st Pettinari); Gondo. A disp.: Varela, Shaibu, Reinhart, Libutti, Okwonkwo, Blanco, Pajac. All.: Nesta.

Arbitro: Gualtieri di Asti. (Palermo/Miniutti). IV uomo: Leone. Var: (Miele-Pezzuto).

Note: ammoniti Giovane, Di Tacchio, Portanova, Girma. Espulso: Viviano al 72’. Angoli 4-7. Rec. 3’+5’

La Reggiana non sa più vincere e si condanna a un finale di stagione col batticuore. Anche al ‘Del Duca’ di Ascoli va in scena il piatto forte della casa: il pareggio, numero 15, con rimpianto finale. Dopo un primo tempo in cui tutti avrebbero firmato per un punticino visti i salvataggi di Marcandalli e Fiamozzi su Mendes (al 44’) e D’Uffizi (45’), nel secondo i granata si sono accesi e hanno provato a sfruttare la superiorità numerica (rosso a Viviano al 72’) senza mai trovare il colpo giusto. Almeno tre le occasioni solari, sciupate, su cui germogliano i rimpianti e fioriscono le paure: al 58’ Gondo scippa la palla a Bellusci ma calcia fuori con tutto lo specchio aperto; all’81’ Pettinari ha sulla testa un buon pallone, ma è troppo molle e al 92’ Fiamozzi tira un bolide da cinque metri ma viene murato da Vasquez, all’esordio in campionato. Un destino che lo accomuna a Satalino, ieri per la prima volta chiamato in causa in questa B dopo l’infortunio al 15’ di Bardi. Francesco si era fatto male con il Sudtirol, ma in questi giorni ha provato a stringere i denti. Purtroppo la stessa caviglia (la sinistra) lo ha tradito dopo un rinvio dal fondo. All’ultimo secondo Melegoni ha poi reclamato un rigore per un intervento di Caligara, ma il check gli ha dato torto. Resta un episodio dubbio, ma adesso a scuotere l’ambiente sono soprattutto gli infortuni in serie: prima della gara è stato certificato quello di Kabashi (fascite plantare) finito ai box da un paio di giorni, mentre all’intervallo si è aggiunto quello di Sampirisi che ha avuto un problema muscolare zona inguinale destra. Non resta che aspettare i verdetti ufficiali - ma considerando che anche Romagna e Crnigoj ne avranno ancora (almeno) per un paio di settimane - ci sarà da stringere i denti fino alla sosta prevista dal 17 al 31 marzo, cercando di non affondare nei due impegni con Catanzaro (9 marzo) e Spezia (il 16 al ‘Giglio’). Sforzandosi di guardare il bicchiere mezzo pieno, ieri la Reggiana ha guadagnato un punto sulla quintultima (la Ternana che è a 29) e ne ha mantenuti cinque sulla quartultima (l’Ascoli che è a 28).