Che Reggiana: il 2024 finisce dominando per 2-0 il Mantova

Reggio Emilia, 29 dicembre 2024 – Non era possibile chiudere meglio di così il 2024: la Reggiana vince 2-0 a Mantova dominando in lungo e in largo, e centra la seconda vittoria di fila. Granata ora dodicesimi con 24 punti: +4 sui playout e -1 dai playoff.

Il primo tempo è un dominio granata: possesso palla molto lento e innocuo del Mantova, e Reggiana attenta e pronta ad aggredire sugli errori dei lombardi. Nasce così l’1-0: Sersanti anticipa un passaggio a centrocampo, riparte e dopo una lunga progressione la piazza all’angolino col sinistro.

Poi altre occasioni: Vergara due volte (la seconda parata da Festa, e nella prima miracoloso Cella di testa sulla linea di porta), poi anche Gondo (alto). Dubbi per un possibile rigore su Gondo (spinta di Redolfi da dietro al 20’).

Insomma: i granata dovrebbero essere avanti almeno di due reti all’intervallo, ma il punteggio dice “solo” 1-0. Ammonito Ignacchiti, che era diffidato e salterà la prossima (Bari in casa).

Nel secondo tempo si poteva immaginare un ritorno veemente del Mantova: niente di tutto ciò, Reggiana padrona del campo. L’unico rammarico di giornata è aver tenuto la partita in bilico per 85’ minuti. Sì, perché a 5’ dal novantesimo Maggio si è letteralmente inventato il gol che ha chiuso tutti i giochi: un tiro da circa 40 metri a sorprendere Festa. Uno di quei gol che restano nella storia.

I lombardi tirano per la prima volta al 95’: i tre fischi sanciscono tre punti meravigliosi per la Reggiana, e meritati (a dir poco).

Ora la sosta: si ritorna in campo domenica 12 gennaio in casa col Bari (che oggi ha vinto 2-0 in casa con lo Spezia) per la prima del 2025.

Il tabellino dell’incontro

MANTOVA-REGGIANA 0-2

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Fedel, Artioli, Redolfi, Bani; Muroni (16’st Wieser), Cella; Bragantini (32’st Debenedetti), Aramu (16’st Galuppini), Mancuso (16’st Fiori); Mensah. A disp.: Sonzogni, Botti, Solini, Burrai, Panizzi, De Maio. All.: Massolini (Possanzini squalificato)

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (43’st Nahounou), Libutti; Sersanti, Reinhart (45’st Stulac), Ignacchiti; Vergara (24’st Marras), Portanova (24’st Maggio); Gondo (24’st Vido). A disp.: Sposito, Fiamozzi, Okwonkwo, Pettinari, Fontanarosa, Urso, Cavallini. All.: Viali

Arbitro: Monaldi di Macerata (Tolfo e Niedda; IV ufficiale Frasynyak; Var Di Martino, Avar Muto)

Reti: Sersanti all’11'pt, Maggio al 40’st.

Note: spettatori 9342 (di cui 947 reggiani). Ammoniti Muroni, Ignacchiti, Mensah, Redolfi, Cella, Libutti, Vido e Galuppini. Angoli: 1-5. Recuperi: 1’ e 5’.