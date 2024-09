Marras e Lucchesi sulla via del recupero

L’infermeria granata inizia finalmente a svuotarsi. Incassata la ‘buona’ notizia sui tempi di recupero che riguardano Mario Sampirisi – che non dovrà operarsi al legamento collaterale del ginocchio destro e tornerà in campo già ad ottobre – la Reggiana guarda all’imminente futuro con un po’ di ottimismo in più. All’orizzonte, infatti, c’è il rientro a pieno ritmo sia di Manuel Marras che di Lorenzo Lucchesi, i due ‘regali’ last minute recapitati a William Viali il 30 agosto da parte del direttore sportivo Marcello Pizzimenti, ma che il mister non ha ancora potuto ‘scartare’. L’ala destra ha infatti accusato un sovraccarico muscolare – a cui si è aggiunto anche un trauma facciale – poco prima della convocazione per la gara con il Sudtirol, mentre il difensore centrale (in panchina già a Pisa) si è poi procurato una distorsione alla caviglia destra nell’amichevole con la Primavera, andata in scena sabato 7 settembre. Per entrambi i casi però il peggio sembra essere ormai alle spalle e il tempo dell’attesa finito. Salvo colpi di scena, Marras sarà onvocato per il match di domani contro la Salernitana e potrebbe anche scendere in campo per uno spezzone di partita, mentre Lucchesi si metterà comunque a disposizione per andare almeno in panchina. Un’ottima notizia anche perché dopo la sfida ai campani allenati da Martusciello, i granata avranno due sfide importantissime (in trasferta) con la Carrarese (il 28 settembre) e con lo Spezia (il 5 ottobre). Oltre a questi due elementi di ottimo livello, il nuovo tecnico della Reggiana potrà fare un pensiero anche a Natan Girma che dopo un’estate piuttosto complicata, adesso ha risolto i suoi problemi fisici (ad aprile il menisco, a luglio un’ernia inguinale…) e ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con il resto del gruppo. Si tratta, in poche parole, di tre potenziali titolari che fino a qui non hanno giocato nemmeno un minuto in questo campionato ed è quindi automatico pensare a una Reggiana che, nelle prossime settimane, sarà ulteriormente potenziata da questi acquisti ‘fatti in casa’. Grazie al loro rientro, lo staff tecnico della Reggiana potrà studiare anche nuove soluzioni tattiche e aumentare le rotazioni in caso di particolari necessità. Insomma, possono essere considerati a tutti gli effetti come tre acquisti nuovi di zecca che non vedono l’ora di essere protagonisti in prima linea.