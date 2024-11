Mignani, trainer bianconero: "Dovremo fare attenzione perché contro i granata le partite non sono mai chiuse». L’ex Viali mette da parte il cuore e suona la carica: "Avversari in salute, ma noi faremo bene»

"A Cesena ho vissuto momenti fantastici con società e piazza di cui ho un ricordo bellissimo - ha sottolineato ieri William Viali - Vorrei tanto parlare del passato in momenti meno delicati: appena entrerò allo stadio i sentimenti verranno messi da parte poiché ci aspetta una sfida importante e un banco di prova che vogliamo superare".

Mister Viali, pensa che la sosta per la Reggiana sia arrivata nel momento giusto?

"Veniamo da due risultati utili e due buone prestazioni, più a Bari che col Catanzaro. Abbiamo cercato di allenare con continuità l’aspetto fisico e devo dire che ora stiamo bene; inoltre stiamo cercando di capire come riuscire a mantenere più equilibrio dentro la prestazione".

Come si possono evitare i blackout dentro la partita?

"Lo Spezia secondo me è l’esempio migliore: allenatore e squadra hanno convissuto momenti di paura nella scorsa stagione raggiungendo la salvezza all’ultima giornata, ma una volta superati sono ripartiti e ora sono da imitare per il modo in cui riescono a stare in gara. Bisogna passare da momenti così per crescere. Il Catanzaro lo abbiamo subìto e appena i giallorossi sono arrivati al pari la nostra squadra è uscita fuori... Voglio che queste esperienze servano per costruire la nostra anima. Siamo stati assemblati per ottenere la salvezza, anche all’ultima giornata, quindi non bisogna perdere lucidità. Poi basta poco per il salto di qualità".

Il Cesena in casa è ‘spietato’… "Ha conquistato 16 punti su 21 e in questo momento l’entusiasmo che si respira al Manuzzi è notevole e sono in salute, ma noi ci presentiamo per fare una grande partita e ottenere un risultato che ci premi".

Come si può contenere un attaccante come Shpendi?

"I suoi otto gol fanno notizia, ma Cristian lo conosco bene: sa spostare gli equilibri soprattutto nel gioco ed è in grado di pressare tutti gli avversari. Con lui non bisogna mai rilassarsi". Si aspettava qualcosa di più da alcuni suoi giocatori?

"Vorrei che la mia squadra fosse consapevole delle proprie qualità e pretendo che abbia più coraggio nelle due fasi, ma anche consapevolezza dei difetti. In un percorso nuovo ci possono essere delle difficoltà, ma per come lavoriamo meritiamo di più e anche io pretendo di più perché la Reggiana può fare ancora meglio. Nelle ultime gare però abbiamo segnato con maggiore continuità".

Girma fatica molto a tornare sui suoi livelli…

"Non ha ancora la condizione del passato e non riesce a ritrovare la libertà nella prestazione che aveva, ma è ancora giovane e non ha piena consapevolezza delle sue qualità".

Due battute di Michele Mignani, trainer del Cesena: "Dovremo fare attenzione perché con la Reggiana le partite non sono mai chiuse. Ho grande stima e rispetto per Viali, sarà un piacere ritrovarlo".

Francesco Pioppi