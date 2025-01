Mirco, storico collaboratore volontario del club, rivive attraverso questo riconoscimento. Il premio Valli al tifo organizzato

Il ricordo di Mirco Valli, storico tifoso e collaboratore volontario della Reggiana, rivive attraverso il premio che gli è stato intitolato dopo la scomparsa, avvenuta a 61 anni il 28 gennaio del 2019 dopo le complicazioni per un intervento cardiaco. Per questa edizione gli amici della ‘Vecchia Guardia’ della Curva Sud hanno scelto di consegnare il riconoscimento al tifo organizzato del ‘Gruppo Vandelli’ e delle ‘Teste Quadre’ per il loro incrollabile sostegno ai colori granata nella ricorrenza dei 50 anni di attività. Dopo le targhe consegnate a mister Massimiliano Alvini (2020), al patron Romano Amadei (2021) e ai calciatori Paolo Rozzio (2022), Adriano Montalto (2023) e Francesco Bardi (2024) ecco quella ai supporters. Valli era sempre al seguito della propria squadra del cuore e nei momenti di tempo libero prestava anche servizio come autista dei pulmini del settore giovanile della Reggiana.

