Morte di Papa Francesco: impatti sulla Serie B e la Reggiana

La morte di Papa Francesco ha costretto il calcio a cambiare programmi. È successo per la 34esima giornata di Serie B (posticipata al 13 maggio) e succederà, parzialmente, anche per la 35esima con Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo che slitteranno dal sabato (giorno delle esequie del Santo Padre) alla domenica.

La Reggiana che invece gioca venerdì alle 15 con il Cittadella al ‘Città del Tricolore’ scenderà in campo come previsto inizialmente. Resta il fatto che tra l’ultima gara giocata dai granata (sabato 12 aprile con il Pisa, sconfitta per 2 a 0) e la prossima con i padovani saranno trascorsi 13 giorni, visto che la trasferta di Brescia (in scaletta il 21, giorno di Pasquetta) è stata rinviata. Ma questa situazione è quindi ‘favorevole’ o ‘sfavorevole’ alla truppa di Dionigi? Saperlo con esattezza è impossibile, ovviamente, ma vista la situazione dell’infermeria della Reggiana e il periodo non proprio semplice (per usare un eufemismo…) istintivamente ci verrebbe da dire che forse sono più le cose positive rispetto ai disagi. In primis gli acciaccati come Vergara e Portanova avranno più tempo per recuperare al meglio (e lo stesso discorso può essere fatto anche per Meroni, Sampirisi e Urso) e in seconda battuta perché giocare la prossima partita in casa, anziché in trasferta, potrebbe dare alla squadra quelle sicurezze e quella spinta del pubblico che invece al ‘Rigamonti’ di Brescia sarebbero state tutte da inventare. Per carità, è giusto rendersi conto che probabilmente si tratta di ‘dettagli’, però arrivati a questo punto - e con un margine di errore così risicato - è giusto cercare di non lasciare nulla al caso. Meroni, per esempio, sarebbe stato certamente fuori causa nella trasferta al ‘Rigamonti’ perché la prognosi stilata il 13 aprile è di circa 14 giorni, mentre adesso – pur restando in forte dubbio per il match con il Cittadella – salterà una partita in meno (idem Sampirisi).

Cercando poi di ‘alleggerire’ le previsioni sulle dinamiche, non può essere ignorato che lo slittamento del 34esimo turno farà sì che le squalifiche in atto dovranno essere scontate nella 35esima giornata.

Questo per la Reggiana significa non avere a disposizione Bardi, Cigarini e Girma (oltre al ds Pizzimenti) mentre per il Cittadella non ci sarà Okwonkwo. Almeno la beffa del gol dell’ex (peraltro mai molto apprezzato dalla piazza e con zero gol all’attivo) è stata scongiurata…