Motta si è fratturato una mano e Sposito non sta bene: se a Bardi viene l’influenza sono guai. La Reggiana cerca un portiere

Non solo un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante: la Reggiana è sul mercato anche per un portiere.

Un’esigenza nata proprio negli ultimi giorni, ma che si sta trasformando molto in fretta in una priorità. Domenica arriva il Bari al ‘Città del Tricolore’ e il rischio che mister Viali si ritrovi con il ‘solo’ Bardi a disposizione è piuttosto alto.

Edoardo Motta, il secondo di ‘San Francesco’ da Livorno, è infatti alle prese con una frattura alla mano che ha bisogno ancora di parecchie settimane prima di essere risolta, mentre Alex Sposito (foto) – che fin qui ha ricoperto il ruolo di ‘terzo’ – è alle prese con alcune problematiche di natura fisica che gli stanno impedendo di svolgere le ultime sedute agli ordini del preparatore Marco Bizzarri. Alex potrebbe restare fermo per diverso tempo.

Al momento, quindi, sono stati aggregati i baby classe 2006 De Falco e Aibangbee, ma nessuno dei due viene ritenuto pronto per essere eventualmente coinvolto in una partita di Serie B.

Il direttore sportivo Marcello Pizzimenti si prenderà quindi ancora qualche ora per capire meglio come procedere, ma se Sposito non risolverà in maniera istantanea (e un po’ sorprendente…) i propri contrattempi, allora dovrà passare immediatamente all’azione.

Il mercato degli svincolati offre qualche opportunità ‘low cost’, ma si dovrà trovare qualcuno disposto ad essere ingaggiato solo fino alla fine della stagione e che abbia la consapevolezza di dover poi ‘scivolare’ a fare il terzo una volta che Motta sarà ritornato a disposizione.

Francesco Pioppi