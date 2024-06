Nuovo allenatore Reggiana: potrebbe essere Fabio Caserta. Alessandro Nesta saluta

Reggio Emilia, 6 giugno 2024 – Alla fine arriva l'epilogo della telenovela: Nesta allenerà il Monza. Manca solo l'annuncio ufficiale: questione di ore.

Il club lombardo sembrava potesse scegliere Marco Baroni, che ha salvato l'Hellas Verona, per sostituire Raffaele Palladino (ha firmato con la Fiorentina); sono cambiate le cose, però, dal momento in cui Igor Tudor si è dimesso dalla Lazio. I biancocelesti nel taccuino hanno proprio Baroni, che è cercato anche dal Cagliari (con Claudio Ranieri che ha lasciato la panchina dopo la salvezza ottenuta). Ed è così che Adriano Galliani ha scelto definitivamente Nesta, che firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

Ora la Reggiana deve scegliere il sostituto di Nesta: in pole position c'è Fabio Caserta, 45enne che ha allenato in carriera Juve Stabia, Perugia, Benevento e Cosenza, vincendo due campionati di Serie C (2019 con la Juve Stabia e 2021 a Perugia).