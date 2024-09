Okwonkwo show. Tripletta alla Primavera

Ieri al Villa Granata training center, la Reggiana si è allenata in una partitella in famiglia con la formazione Primavera.

Le due squadre si sono affrontate in due tempi da circa quaranta minuti.

Per la cronaca è finita 9 a 1.

Nella formazione di mister Viali, in rete Vido (4), Okwonkwo (3), Maggio e Portanova.

Nel primo tempo la rete dei giovani granata, andati a segno con Kljajic.

È chiaro che si tratta di un allenamento o poco più, ma pare che finalmente Orji Okwonkwo, 26 anni, stia ingranando: ieri, a parte le tre reti, si è mosso bene e sta fisicamente crescendo di giorno in giorno.

In questa stagione per lui due presenze: nella prima casalinga con il Mantova era partito titolare, giocando fino al 66’. Contro la squadra di Possanzini non ha giocato una buona gara l’ex attaccante del Bologna.

Poi due gare out (Sampdoria e Brescia) per un affaticamento muscolare e soli 5’ in campo a Pisa.

La scorsa stagione Okwonkwo, arrivato a sorpresa in febbraio, ha disputato solo 5 partite, anche perché doveva finire di scontare una squalifica di quattro anni per doping.

Infatti era arrivato a Reggio in sovrappeso e ha faticato parecchio per riprendere il suo peso forma.

La prima maglia granata l’ha indossata solo il 27 febbraio contro il Sudtirol, ma restando seduto in panchina. Poi altre tre partite da spettatore e, finalmente, l’esordio, avvenuto in casa contro lo Spezia: per lui 19’. Alla fine il nigeriano l’anno scorso ha messo insieme 5 presenze per un totale di 152’. Una sola volta titolare: in casa contro il Cosenza, quando giocò 90’. Per lui nessun gol né assist. Ma il club granata è convinto che Orji possa dare molto alla causa granata. Speriamo che tecnici e dirigenti ci abbiano visto giusto.

Tornando alla Reggiana, in seguito dell’impegno di ieri la squadra riposerà oggi per tornare al lavoro nel pomeriggio di domani.