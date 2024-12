Portanova e Meroni già guardano alla partita di Mantova. "Ora puntiamo a fare un ottimo fine anno»

Autore del quarto sigillo stagionale Manolo Portanova, con il gol al 12’ del primo tempo, ha contribuito alla vittoria in casa, che mancava dal 20 ottobre: "Finalmente ci siamo riusciti e l’abbraccio dopo il gol tra chi era in campo e la panchina è il simbolo dell’unità del gruppo. Siamo contenti, soffriamo tanto e ci alleniamo duramente insieme. Non abbiamo vissuto delle belle feste per Natale, stiamo lavorando per far passare ai nostri tifosi un bel finale d’anno. A Cittadella la partita è stata decisa da degli episodi, l’abbiamo riguardata analizzando gli errori, ma la cosa importante era cambiare atteggiamento e portare a casa i tre punti. E’ stata dura perché la Juve Stabia è una squadra che gioca bene e con convinzione, come dimostrano anche i loro punti in classifica".

Portanova racconta quindi di un dolore che da un po’ sente al polpaccio, ma minimizza "E’ colpa di una botta che ho preso, ma non è niente di grave".

Sul feeling con Antonio Vergara, che ha segnato il secondo gol: "Siamo entrambi napoletani, ci capiamo benissimo, anche in allenamento parliamo molto fra noi. Vergara ha fatto davvero una bella prestazione, ma questa non è la vittoria dei singoli, ma di tutto il gruppo".

Ultima battuta sul girone di andata concluso ieri: "La B anche quest’anno è un campionato strano, diciamo che questa vittoria è arrivata al momento giusto. Ora guardiamo avanti partita per partita".

Andrea Meroni: "Dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro il Cittadella abbiamo passato un brutto Natale, eravamo delusi. In settimana ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto mea culpa e abbiamo preparato questa reazione. E’ stata una bella prestazione, ma potevamo fare ancora meglio evitando di subire il gol e gestendo meglio gli ultimi palloni". Sulla sua condizione: "Sto bene, ho solo avuto un fastidio muscolare, ma con il passare dei minuti è andato migliorando". Sul bilancio della stagione: "Siamo fuori dalla zona playout quindi va bene, ma possiamo migliorare. Comunque ora guardiamo a Mantova, dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento senza adagiarci".