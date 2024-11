Portanova recrimina: "La miglior prestazione che abbiamo fatto quest’anno. Peccato, ma alla fine conta metterla in rete». Viali: "Partita gagliarda, c’è amarezza per il risultato»

Nel post sconfitta casalingo, rimediato nel derby contro il Sassuolo, il mister granata William Viali, ha commentato: “Abbiamo fatto più del nostro avversario in campo, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo fatto 5/6 ripartenze. Loro sono stati più cinici negli ultimi 20 metri, meno palle gol e più reti. Noi abbiamo mancato negli ultimi 20 metri, nella rifinitura e sbagliato tanto. Ci sono ovviamente rammarico, amarezza e delusione, perché avremmo voluto dare più soddisfazione alla nostra gente, che ci ha sostenuto fino alla fine, a maggior ragione in una partita tanto sentita dalla città. Al di là di tutto…va detto che siamo qua per vincere e quindi non posso essere felice“.

E aggiunge: “Il risultato non rispecchia la nostra prestazione, che penso sia stata la migliore della stagione, finora. Siamo in crescita, spero che questo dia una maggiore consapevolezza ai nostri ragazzi, dato che è stata frutto del confronto contro una squadra molto forte che svetta in classifica”.

Spiega poi la strategia con cui ha preparato in settimana la sfida e schierato i granata: “Eravamo partiti per fare una partita gagliarda e così abbiamo fatto all’inizio. Ho chiesto a Portanova, da mezz’ala destra, di giocare più avanti per essere più offensivi. Poi il gol dello svantaggio, nato da un calcio piazzato al termine del recupero del primo tempo, ci ha punito. All’intervallo ho detto ai giocatori di ritornare in campo come se fossimo ancora sullo 0 a 0, per paura che mentalmente non reggessero a livello di lucidità e rimediassimo così un altro gol subito nella ripresa. Nell’ultimo quarto d’ora pensavo poi di potermi giocare altre armi, ma la seconda rete del Sassuolo ci ha tagliato le gambe e chiuso il match definitivamente. Penso che più di così noi non avremmo potuto fare. Le grandi squadre come il Sassuolo fanno così, vincono facendo il minimo e portando a casa il massimo. Noi in settimana lavoriamo per creare tante occasioni da gol, dobbiamo fare tesoro di questa filosofia mettendo più a frutto le palle che proponiamo in attacco”.

Sul cambio di Vergara infine spiega: “Ha avuto un principio di crampi, l’ho dovuto sostituire per questo con Vido”, ha detto mister Viali.

Chiusura con Manolo Portanova, uno dei migliori della Reggiana: "La miglior prestazione che abbiamo fatto quest’anno. Peccato, ma alla fine conta metterla in rete".