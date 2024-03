Primavera. Battuto il Cittadella. Ma che paura per Paterlini: sviene ma poi si riprende La Reggiana vince 1-0 contro il Cittadella, ma il momento di gioia è stato preceduto da grande preoccupazione per il difensore Paterlini, caduto privo di sensi. Grazie all'intervento tempestivo del personale medico, il giovane è stato trasportato in ospedale e si è ripreso.