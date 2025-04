Pro Vercelli e Reggiana pareggiano 1-1: Pigati salva i granata nel recupero

PRO VERCELLI 1 REGGIANA 1

PRO VERCELLI: Rosin, Ronchi, Caselli, D’Alessandro, Tarantola, Burruano, Bordoni (39’ st Crepaldi), Malaj, Fofana (21’ st Foti), Armocida (16’ st Iaria), Sow (39’ st Caporale). A disp. Rossetti, Matella, Iuliano, Cugnata, Pregnolato, Ierino, Bagarotti, Coda. All. Montanarelli.

REGGIANA: Motta, Ferretti (1’ st Zingone), Maggiore, Meringolo (40’ st Kljajic), Agnesini (40’ st Paterlini), Gueye, Pigati, Penta (28’ st Fontanini), Cavaliere (20’ st Fitto), Tessitori, Camara. A disp. Rubboli, Alfani, Silipo, Legati, Majdenic, Natale, Sula. All. Turrini.

Arbitro: Artini di Firenze.

Reti: 1’ Fofana (PV); 46’ st Pigati (R).

Note: ammoniti Malaj, Iaria (PV); Penta, Pigati, Fontanini e Tessitori (R).

Non si ferma la "pareggite" della Reggiana, giunta al sesto "ics" consecutivo. Ma stavolta, a dire il vero, il bicchiere è mezzo pieno, perché l’1-1 con la Pro Vercelli si materializza nei minuti di recupero: dopo il vantaggio piemontese firmato da Fofana in avvio di partita, col numero 9 abile a battere il rientrante Motta, i granata conquistano un punto nel recupero, grazie al centro di Pigati al 91’. L’undici di Turrini, che non perde da 7 gare, rimane al penultimo posto della graduatoria e, se il campionato finisse oggi, sarebbe costretto ai playout: nelle ultime 5 giornate ci sono da colmare 3 lunghezze di ritardo dal Cittadella e 4 dai rivali di giornata.

Sabato sfida interna al Vicenza, quarto della classe.