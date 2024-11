Prosegue il matrimonio tra Reggiana e Transcoop. "Noi in societa?. Mai dire mai...»

Reggiana e Transcoop avanti insieme. Ieri nella sede dell’azienda leader nel settore del trasporto e della logistica è stata confermata la partnership con la società granata che in via Danubio, dove sorge il quartier generale, vanta tanti tifosi. A partire dal presidente Massimiliano Toscanini che – stimolato sia dai media che dal direttore generale Cattani su un possibile ingresso in società – non ha chiuso la porta, pur senza dare false aspettative alla piazza. "Da un punto di vista sportivo e per la passione che mi muove direi subito sì, ma da un punto di vista concreto e reale io e il direttore Genitoni dobbiamo rendere contro ad un consorzio di imprese e soci, quindi è una domanda troppo difficile in questo momento. Dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e continuare nella direzione in cui siamo, perchè siamo soddisfatti dell’operato, poi in futuro non possiamo mai saperlo". Il ‘pallone’ è poi passato da un cuore granata all’altro, perché anche il direttore generale Luca Genitoni è un fan sfegatato nonché abbonato di lunga data e ammette: "La Reggiana è una passione viscerale, pensate che in casa mia sono accusato di organizzare gli impegni in base alle partite e a dove gioca la Regia… Siamo molto soddisfatti della sponsorizzazione, non abbiamo i dati per stabilire esattamente quale sia il ‘ritorno’ d’immagine, ma sono fermamente convinto che dietro ai nostri risultati ci sia anche il fatto di essere vicini a realtà sportive come calcio e basket oltre che ad associazioni di solidarietà. È una forma di partecipazione fondamentale per un’azienda come la nostra". La chiosa del dg Vittorio Cattani, tra il serio e il faceto, dà però ulteriore linfa ai sogni di migliaia di appassionati che vorrebbero un futuro solido per la propria squadra del cuore anche dopo Romano Amadei: "Il patron ha voluto conoscere personalmente i dirigenti di Transcoop all’intervallo di una partita e gli ha già fatto i complimenti. Insomma vi do uno scoop: ci stanno pensando". Cattani strizza l’occhio come a dire: "Sto scherzando", ma in cuor suo spera che in futuro ci possa essere davvero la possibilità di mettersi attorno ad un tavolo per parlarne.

Francesco Pioppi