Qui Palermo. L’ex Brunori alle prese con la tallonite

"Affronteremo la Reggiana, una squadra che ha appena battuto il Frosinone e ha ritrovato entusiasmo: gioca a calcio bene, è propositiva e servirà un gran Palermo per vincere". La pensa così Federico Di Francesco, attaccante dei rosanero e uno dei migliori giocatori di tutta la Serie B. Giocherà nel tridente del 4-3-3 di Alessio Dionisi, ma quasi sicuramente non lo farà al fianco del grande ex Matteo Brunori: il centravanti è alle prese con una tallonite e non si è visto negli allenamenti dal centro sportivo di Torretta (a due passi da Palermo), e difficilmente sarà della partita. Va detto che l’attaccante sta vivendo una stagione particolare dopo un’estate travagliata (voci di mercato lo volevano in Serie A): il titolare lì davanti al momento è il francese Henry, e Brunori ha giocato solo 389 minuti con un gol (su rigore). In carriera, per lui, 137 presenze con 67 reti in Sicilia, e lo ricordiamo a Reggio Emilia tra il 2013 e il 2015: 15 presenze e un gol.

Il Palermo arriva dal 2-2 di Modena, col primo tempo, però, chiuso in vantaggio sul 2-0. "Questa gara ci ha insegnato che l’attenzione va tenuta alta per tutti i 90 minuti. Credo che il vero Palermo sia quello del primo tempo, e stiamo lavorando tanto per ottenere continuità per tutta la gara". Sono sempre parole di Di Francesco, che poi dice. "Abbiamo voglia di tornare a vincere in casa, i tre punti mancano da tanto". In effetti al "Barbera", in tre gare, i rosanero hanno ottenuto due pari con Cosenza e Cesena e una sconfitta con la Salernitana, segnando un solo gol. L’ultimo successo in campionato (playoff esclusi) risale addirittura al 17 febbraio scorso: 3-0 sul Como (segnarono proprio Di Francesco e Brunori oltre a Ranocchia).

I siciliani probabilmente giocheranno con un 4-3-3 con in porta Desplanches, e in difesa Baniya con Nikolau al centro, poi Diakitè a destra (Pierozzi spera di recuperare) e Lund a sinistra. Come mediano ecco Gomes, e ai suoi lati Segre e Verre (ha preso una botta a Modena, se non dovesse farcela è pronto Ranocchia). Davanti Di Francesco e Roberto Insigne a supporto di Henry. Lo scorso 27 aprile Portanova e Rozzio rimontarono il gol dell’ex di Brunori: 2-1 il risultato, che fece partire la festa nel settore ospiti dove c’erano ben 351 reggiani; questo numero fu nella scorsa Serie B il terzo miglior dato per numero di spettatori ospiti presenti al "Barbera", la trasferta più lontana per molte squadre. Al momento i biglietti venduti sono 213, un numero comunque importante. La prevendita andrà avanti fino alle 19 di oggi su Vivaticket e il Reggiana Official Store.