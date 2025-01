Reggiana Bari sospesa qualche minuto per insulti razzisti, poi finisce col pareggio

Reggio Emilia, 12 gennaio 2025 – La Reggiana inizia il 2025 con un ottimo punto in casa col Bari: i granata hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Lucchesi arrivata poco prima della pausa. La differenza, però, non si è vista: anzi. Tolti giusto gli ultimi 3-4 minuti, la squadra di Viali ha giocato molto meglio, con una maggiore presenza in campo e più spinta offensiva.

Impossibile non partire dagli episodi, perché è successo di tutto: al 21’ Portanova aveva trovato un grande gol da fuori, ma il Var (come col Modena) gli ha negato la gioia dopo 5’ per un precedente contatto tra Reinhart e Benali (avvenuto a 65-70 metri dalla porta dei pugliesi).

Da qui gli animi si surriscaldano, si gioca poco e il ritmo viene spezzato ulteriormente al 39' del primo tempo. Il gioco si ferma e i più non ne capiscono il motivo. L'arbitro si avvicina in zona panchine, per comunicare qualcosa agli addetti per queste situazioni. Alla fine emergono le motivazioni: sarebbero stati sentiti insulti razzisti dagli spalti rivolti verso il calciatore del Bari Mehdi Dorval. In totale si sta fermi circa 3-4 minuti. Dopo ecco l'annuncio dello speaker dello stadio: poi gioco ripreso regolarmente. Il recupero è maxi, ben 9 minuti, e Lucchesi viene espulso per una gomitata a Mantovani.

La ripresa, (non c'è in panchina mister Viali, espulso all'intervallo per proteste) in 10 contro 11, è un po’ più tranquilla a livello nervoso, e si gioca maggiormente: meglio la Reggiana che crea scompigli con Portanova, Vergara e Gondo, ma non arriva il gol partita.

I granata salgono a quota 25 punti e sono alla terza gara di fila senza sconfitte: si torna in campo sabato a Salerno, alle ore 15.

Il tabellino della partita

REGGIANA-BARI 0-0

REGGIANA (4-2-3-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova (41’st Kabashi), Maggio (1’st Marras); Gondo (25’st Vido). A disp.: Esosa, Sposito, Stulac, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Fontanarosa, Cavallini, Nahounou. All.: Viali

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin (1’st Favasuli); Oliveri (28’st Manzari), Lella, Benali, Maita (12’st Novakovich, 36’st Bellomo), Dorval; Falletti (28’st Sibilli), Lasagna. A disp.: Pissardo, Marfella, Maiello, Pucini, Simic, Saco. All.: Longo Arbitro: Prontera di Bologna (Di Iorio e Di Monte; IV ufficiale Di Cicco; Var Baroni, Avar La Penna) Note: spettatori 10025 (1603 nel settore ospiti). Ammoniti Reinhart, Falletti, Obaretin, Benali. Espulso Lucchesi al 47’pt per una gomitata, mister Viali a fine primo tempo per proteste. Angoli: 3-5. Recuperi: 9’ e 5’ .