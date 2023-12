La Reggiana si mangia le mani: pari Brescia al 92’ su rigore

Reggio Emilia, 10 dicembre 2023 – Un film già visto: la Reggiana impatta in casa per 1-1 col Brescia (terzo 1-1 interno di fila dopo quelli con Lecco e Ascoli) e si mangia le mani. I lombardi non sono quasi mai stati pericolosi e hanno trovato il pari su rigore al 92’. Nesta si mangerà le mani, dicevamo: perché nonostante le assenze e il momento difficile (ora sono cinque gare senza vittorie, ultimo successo il 3-0 con la Feralpi del 28 ottobre), i granata al 91’ vincevano 1-0, e anche meritatamente. Con 8 pari su 16 gare, la Reggiana ha pareggiato il 50% delle partite.

Poco offensivamente, infatti, il Brescia; la Reggiana, invece, aveva preso un clamoroso palo pieno al rientro dalla pausa col neo entrato Girma. Ecco, a proposito dello svizzero: croce e delizia. Un palo, un gol (grande cross di Varela, poi il numero 80 bravo e fortunato nella carambola con Dickmann), e un’espulsione. Probabilmente gratuito il primo giallo, ma già ammonito è entrato praticamente a forbice prendendosi il secondo cartellino.

Con l’uomo in più il Brescia si è buttato in avanti, e Antiste ha causato un ingenuo rigore (scivolata su Bianchi). Moncini gol, ed è 1-1. Sabato 16 dicembre si ritorna a giocare in casa: alle ore 14 arriverà la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Il tabellino

REGGIANA-BRESCIA 1-1

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna (17’st Varela), Marcandalli (17’st Szyminski); Fiamozzi (29’st Gondo), Nardi (17’st Da Riva), Bianco, Libutti; Portanova, Melegoni (1’st Girma); Antiste. A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Lanini, Shaibu. All.: Nesta

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni (37’st Ferro), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Jallow (21’st Olzer); Galazzi (21’st Bertagnoli), Bjarnason (28’st Bianchi); Borrelli (28’st Moncini). Adisp.: Andrenacci, Huard, Paghera, Fogliata, Papetti, Besaggio. All.: Maran

Arbitro: Rutella di Enna (Barone e Di Giacinto; IV ufficiale Baratta; Var Paterna, Avar Minelli)

Reti: Girma (R) al 31’st, Moncini (B) su rig. al 47’st.

Note: spettatori 8793 per un incasso lordo di 96.404,95 euro. Ammoniti Nardi, Romagna, Adorni, Dickmann, Varela e Bertagnoli. Espulso Girma (R) al 39’st per doppia ammonizione. Angoli: 0-5. Recuperi: 2’ e 8’.