Reggiana giovanili. Primavera, si riparte col Vicenza. Che derby domani per l’Under 17!

Trasferta veneta per la Primavera della Reggiana, che inaugura il weekend delle giovanili granata col primo match del suo 2025: la squadra di Centurioni, alle 14,30, gioca a Isola Vicentina contro il Vicenza.

Per quanto riguarda le gare di campionato, gli altri appuntamenti sono tutti nella giornata domenicale: domani alle 12 si comincia da Peccoli, dove l’Under 15 affronta il Pisa; due ore più tardi, nella medesima location, tocca all’Under 16 giocare contro i toscani. Alle 14,30, a Novellara, spazio all’attesissimo derby del Secchia della categoria Under 17: di fronte all’undici di Orlandini c’è il Modena.

L’Under 12 gioca proprio a Modena il quarto turno del Torneo Fair Play Elite, affrontando Monari Nasi e Inter Club Parma. Trasferta nel parmense per Under 10 e Under 9, di scena a Sissa Trecasali nella Winter Cup.

Duplice amichevole per l’Under 14, che alle 14 riceve le Terre Matildiche, per poi bissare domani alle 12,45 sul campo della Cremonese. Oggi alle 15,30 trasferta a Pegognaga per l’Under 13, mentre l’Under 11 gioca alle 15 al GiocaRE contro lo Juventus Club. Sempre nel pomeriggio odierno, ma alle 17, l’Under 9 ospita in via Agosti la Mirandolese.