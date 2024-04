Reggiana: le news. Granata già al lavoro. Pieragnolo diffidato

Ha già ripreso a lavorare a pieno ritmo la Reggiana che ieri mattina si è ritrovata al centro di via Agosti per iniziare a preparare la sfida, fissata per sabato al ‘Città del Tricolore’ alle 16,15, con il Cittadella. Ieri il giudice sportivo ha notificato a Pieragnolo (ammonito nel corso della sfida col Venezia) l’ingresso nella lista dei diffidati. Il laterale sinistro va quindi ad aggiungersi a Bianco e Rozzio, mentre sia Melegoni sia Portanova hanno ancora due ‘gialli’ di margine prima della squalifica di un turno. Nessuna novità invece per quanto riguarda l’esito del ricorso che il club ha fatto per ridurre la squalifica di Kabashi da tre a due giornate. Il centrocampista salterà certamente la gara con il Cittadella e spera di esserci a Lecco sabato 13 aprile (ore 16,15).