Reggiana. Lucchesi: "Dobbiamo trovare continuità, ma ricordiamoci che a volte basta il punticino»

Lucchesi, la Lega di Serie B l’ha eletta come miglior giovane di ottobre, un bell’attestato di stima nonostante un periodo non brillantissimo per la squadra, reduce da 5 punti nelle ultime 5 gare.

"Fa sicuramente piacere, ma gli do il giusto peso perché poi uno sportivo va valutato sulla continuità e qui si tratta solo di un mese. Dobbiamo solo pensare a lavorare per farci trovare pronti alla ripresa".

Con le prestazioni dell’anno scorso a Terni si era guadagnato una chance in Serie A, con il Venezia, squadra con la quale ha iniziato il campionato…C’è un po’ di rammarico per non aver proseguito con loro?

"No, è stata anche una mia scelta, la Reggiana mi ha accolto a braccia aperte e mi sto trovando benissimo, penso solo alla nostra salvezza e a fare il meglio possibile".

Siete reduci da un periodo di alti e bassi e vi sta mancando continuità anche all’interno della stessa partita, come lo state vivendo all’interno dello spogliatoio? ‘

"La squadra è concentrata, sappiamo quel che dobbiamo fare e l’importante è riuscire ad avere l’equilibrio necessario per poi trovare quella continuità che fa la differenza".

Sabato il derby a Cesena, poi Sassuolo e Cremona: tre sfide con altrettante ‘big’.

"Ci sentiamo all’altezza di qualsiasi avversaria: ogni gara è un big match".

L’anno scorso con la Ternana siete retrocessi ai playout, cosa le ha insegnato quella esperienza?

"Tanto. Soprattutto che anche il punticino, a volte, può fare la differenza. Quindi piuttosto che andare all’arrembaggio per provare a vincere, con il rischio poi della beffa, in alcune circostanze è meglio accontentarsi".

Avete le carte in regola per raggiungere la salvezza?

"Sì, siamo un’ottima squadra".

Cosa fa Lucchesi nel tempo libero?

"Abito in centro che è bello e accogliente e mi piace passeggiare. Nel tempo libero amo fare shopping e stare aggiornato sulle ultime mode".

Francesco Pioppi